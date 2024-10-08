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Проверить телефоны и компьютеры! – в Крыму хотят исключить угрозу взрыва гаджетов

Проверить телефоны и компьютеры! – в Крыму хотят исключить угрозу взрыва гаджетов

Политнавигатор Спецоперация по подрыву пейджеров членов «Хезболлы» в Ливане и Сирии показала, что любая техника, поступающая из-за рубежа, особенно для нужд СВО, должна проходить несколько этапов проверок.

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