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Авария с участием туристического автобуса и грузовика в Венгрии из-за овцы

Неподалёку от венгерского города Залаэгерсег на 86-й автодороге у населённого пункта Кеменфа произошла авария с участием туристического автобуса и грузовика с прицепом.

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