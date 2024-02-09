Украинские СМИ: от Сырского ждут стратегии по выходу на границы 1991 года

Новый Главнокомандующий ВСУ с первого рабочего дня подтверждает свое прозвище «мясник». Как мы уже сообщали, с сегодняшнего дня украинские ТЦК переходят на круглосуточный режим работы, чтобы обеспечить свежей силой ряды украинской армии на передовой.
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