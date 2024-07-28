Путин предупредил США об ответе на размещение ракет в ФРГ

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yumashev

Наша внешняя политика безответственности приведёт к поражению ВС РФ и оккупации России странами НАТО. Все наши красные линии нарушены, все выпады Запада остались без ответа. Отвечать Украине это политический непрофессионализм. Отвечать Европе это действовать в интересах США. Кто консультирует наше руководство? Какая консультация, такое и решение. После поражения России, БРИКС распадётся. Все предатели России, как свидетели, будут уничтожены. Россия будет воевать с Китаем на своей территории и Китай будет уничтожен. Мировое правительство будет управлять миром уничтожая все культуры и население. А нам это надо?