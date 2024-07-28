Если Соединенные Штаты разместят на территории Германии свои комплексы высокоточного ракетного оружия большой дальности, то Россия будет свободна от моратория на развертывание ударных средств.
Путин предупредил США об ответе на размещение ракет в ФРГ
Комментарии
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y
yumashev
Наша внешняя политика безответственности приведёт к поражению ВС РФ и оккупации России странами НАТО. Все наши красные линии нарушены, все выпады Запада остались без ответа. Отвечать Украине это политический непрофессионализм. Отвечать Европе это действовать в интересах США. Кто консультирует наше руководство? Какая консультация, такое и решение. После поражения России, БРИКС распадётся. Все предатели России, как свидетели, будут уничтожены. Россия будет воевать с Китаем на своей территории и Китай будет уничтожен. Мировое правительство будет управлять миром уничтожая все культуры и население. А нам это надо?
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