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Путин предупредил США об ответе на размещение ракет в ФРГ

Путин предупредил США об ответе на размещение ракет в ФРГ

Если Соединенные Штаты разместят на территории Германии свои комплексы высокоточного ракетного оружия большой дальности, то Россия будет свободна от моратория на развертывание ударных средств.

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Комментарии
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yumashev
Наша внешняя политика безответственности приведёт к поражению ВС РФ и оккупации России странами НАТО. Все наши красные линии нарушены, все выпады Запада остались без ответа. Отвечать Украине это политический непрофессионализм. Отвечать Европе это действовать в интересах США. Кто консультирует наше руководство? Какая консультация, такое и решение. После поражения России, БРИКС распадётся. Все предатели России, как свидетели, будут уничтожены. Россия будет воевать с Китаем на своей территории и Китай будет уничтожен. Мировое правительство будет управлять миром уничтожая все культуры и население. А нам это надо?
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