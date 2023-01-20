Английская футболистка Скотт рассказала, как фото с Путиным спасло ее от маньяка

Алекс Скотт, бывшая футболистка сборной Англии и лондонского «Арсенала», рассказала в своих мемуарах «Как (не) быть сильной», как инцидент во время ЧМ-2018 в России ей чуть не стоил жизни, однако ее спасла совместная фотография с президентом России.