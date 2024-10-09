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Мэр Москвы рассказал, как соцкоординаторы помогают пациентам больниц

Мэр Москвы рассказал, как соцкоординаторы помогают пациентам больниц

За три года с момента запуска в Москве сервиса «Социальная служба в больницах» число услуг, оказанных социальными координаторами пациентам стационаров и их родственниками, превысило 250 тысяч, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

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