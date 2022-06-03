У США возникают проблемы со вбросом новых государственных облигаций на мировой рынок

Федеральная резервная система США сталкивается со значительной проблемой при реализации планов по очередному увеличению темпов работы «печатного станка».
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