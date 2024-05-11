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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ювентус» и «Наполи» хотят подписать Довбика. «Жирона» не собирается продавать форварда

По данным As, на украинского форварда претендуют «Ювентус» и «Наполи», однако в «Жироне» заявили агенту игрока, что не собираются продавать Довбика и рассчитывают на то, что ближайший год он проведет в их клубе.

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