Любовь Белозерова: «Приятно, что люди не остаются равнодушными»

Она стала первой в Петербурге и третьей в России женщиной –донором костного мозга и рассказала «Петербургскому дневнику», как пришла к этому и стала координатором донорских проектов в городе Люба родилась в поселке Краснореченское Кременского района Луганской области.
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