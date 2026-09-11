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ТАСС

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Артиллерия РФ уничтожила пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области

Артиллерия РФ уничтожила пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Расчеты буксируемых гаубиц "Гиацинт-Б" Северной группировки войск уничтожили пункты управления беспилотниками находящихся в окружении в Харьковской области сил ВСУ.

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