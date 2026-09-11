Артиллерия РФ уничтожила пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Расчеты буксируемых гаубиц "Гиацинт-Б" Северной группировки войск уничтожили пункты управления беспилотниками находящихся в окружении в Харьковской области сил ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым