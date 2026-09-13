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Тульские новости

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Тульская ЦРБ оштрафована за нарушения пожарной безопасности

Тульская ЦРБ оштрафована за нарушения пожарной безопасности

Штраф в 90 тысяч рублей наложен за нарушения пожарной безопасности в семи фельдшерских здравпунктах Тульской области, несмотря на ранее выданное предписание об устранении нарушений.

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