СК может изменить обвинения по делу Иванова после изучения доказательств

Следствие по делу экс-замминистра обороны России Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина изучает собранные доказательства и может пересмотреть предъявленные обвинения, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
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