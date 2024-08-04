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СК может изменить обвинения по делу Иванова после изучения доказательств

СК может изменить обвинения по делу Иванова после изучения доказательств

Следствие по делу экс-замминистра обороны России Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина изучает собранные доказательства и может пересмотреть предъявленные обвинения, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

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