Театр абсурда

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«Слишком щедро»: в ЕС зашли в тупик при установлении потолка цены на нефть РФ

«Слишком щедро»: в ЕС зашли в тупик при установлении потолка цены на нефть РФ

Переговоры между странами Европейского Союза о том, какой уровень потолка цен на российскую нефть установить, зашли в тупик, поскольку правительства стран-членов, мягко говоря, расходятся во мнениях относительно предельного значения ограничения.

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