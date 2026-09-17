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Почему зрители спустя 18 лет снова идут на «Сумерки»

Почему зрители спустя 18 лет снова идут на «Сумерки»

Повторный прокат «Сумерек» стал поводом вернуться к подростковым воспоминаниям. Дмитрий Самойлов — о притягательности знакомого мира, в котором вампиры обещают любовь и бессмертие, а будущее ещё кажется беззаботным.

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