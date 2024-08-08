Медвежий угол
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Медвежий угол

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Киргизский защитник России добился своего: Бойцу СВО Кубанычбеку наконец дали паспорт

Киргизский защитник России добился своего: Бойцу СВО Кубанычбеку наконец дали паспорт

Киргизский защитник России, боец СВО Аскар Кубанычбек, рисковавший на родине попасть в тюрьму за участие в спецоперации, стал гражданином России.

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Комментарии
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vladimir vedenkin
Такие люди нужны нашей стране. Удачи ему!!!
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3 час.
Татьяна Пономарева
Вот такие ребята с боем получают гражданство. А  всякая тварь - на раз два. Вот такие, как он , будут будущими депутатами Думы. Здоровья и большого будущего!
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3 час.
Tania Еременко
А сколько сидят еще  прорусских настоящих мужчин в бывших наших республиках? Почему им Захарова Мария не помогает выйти из застенков казахского местного гестапо? Пример: Ермек Тайчибеков. Посадили на семь лет за проросийские настроения. Свободу Ермеку Тайчибекову!!!
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2 час.

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