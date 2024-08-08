Киргизский защитник России добился своего: Бойцу СВО Кубанычбеку наконец дали паспорт

vladimir vedenkin Такие люди нужны нашей стране. Удачи ему!!!

Татьяна Пономарева Вот такие ребята с боем получают гражданство. А всякая тварь - на раз два. Вот такие, как он , будут будущими депутатами Думы. Здоровья и большого будущего!