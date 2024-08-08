Киргизский защитник России, боец СВО Аскар Кубанычбек, рисковавший на родине попасть в тюрьму за участие в спецоперации, стал гражданином России.
Киргизский защитник России добился своего: Бойцу СВО Кубанычбеку наконец дали паспорт
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
vladimir vedenkin
Такие люди нужны нашей стране. Удачи ему!!!
Ответить
3 час.
Татьяна Пономарева
Вот такие ребята с боем получают гражданство. А всякая тварь - на раз два. Вот такие, как он , будут будущими депутатами Думы. Здоровья и большого будущего!
Ответить
3 час.
Tania Еременко
А сколько сидят еще прорусских настоящих мужчин в бывших наших республиках? Почему им Захарова Мария не помогает выйти из застенков казахского местного гестапо? Пример: Ермек Тайчибеков. Посадили на семь лет за проросийские настроения. Свободу Ермеку Тайчибекову!!!
Ответить
2 час.
Свежие комментарии