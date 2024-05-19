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Петербургский дневник

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«Новых успехов на благо города»: Александр Бельский поздравил Александра Беглова с днем рождения

Он поблагодарил губернатора за открытый диалог с депутатами Спикер петербургского Законодательного собрания Александр Бельский поздравил губернатора Петербурга Александра Беглова с днем рождения в своем телеграм-канале.

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