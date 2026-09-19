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Мировое обозрение

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Носки важнее саммита: Дан отвлёк Зеленского на «Карпатской восьмёрке»

Носки важнее саммита: Дан отвлёк Зеленского на «Карпатской восьмёрке»

Первый саммит «Карпатской восьмёрки», собравший в Ивано-Франковской области лидеров восьми стран, войдёт в историю не громкими декларациями, а неожиданным бытовым эпизодом.

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