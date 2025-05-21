Тюменский депутат от ЛДПР Владимир Сысоев обозначил задачи после перехода в Госдуму

Уполномоченный представитель председателя ЛДПР в УрФО Владимир Сысоев, ставший депутатом Госдумы от Тюменской области, в своей работе сосредоточится на поддержке многодетных семей, развитии отечественной промышленности и транспортной инфраструктуры Арктики и Северного морского пути.
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