Тюменский депутат от ЛДПР Владимир Сысоев обозначил задачи после перехода в Госдуму

Уполномоченный представитель председателя ЛДПР в УрФО Владимир Сысоев, ставший депутатом Госдумы от Тюменской области, в своей работе сосредоточится на поддержке многодетных семей, развитии отечественной промышленности и транспортной инфраструктуры Арктики и Северного морского пути.