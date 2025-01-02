Французский полковник Шамань: СВО не прекратится, пока РФ не достигнет целей

Российские войска в ходе СВО могут могут взять под контроль не только ДНР и ЛНР, но и остальную территорию исторической Новороссии, включая земли на границе с Приднестровьем, заявил в беседе с изданием Stratpol полковник французской авиации, кавалер ордена Почетного легиона и национального ордена "За заслуги" Режи Шамань.