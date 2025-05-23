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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мартен Фуркад о том, что ему перешло золото Устюгова из Ванкувера-2010: «Я счастлив, но это лишает меня части моей идентичности как биатлониста, моей ДНК»

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию российского биатлониста Евгения Устюгова на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о его дисквалификации и аннулировании результатов, показанных в период с 24 января 2010 года до конца сезона-2013/14.

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