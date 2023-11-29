Принятие Украины в НАТО привело бы к третьей мировой — МИД Венгрии

Украина сейчас не может стать членом НАТО, потому что это привело бы к Третьей Мировой войне и потому что Киев систематически нарушает права нацменьшинств, что не соответствует правилам альянса, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.