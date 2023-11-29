Украина сейчас не может стать членом НАТО, потому что это привело бы к Третьей Мировой войне и потому что Киев систематически нарушает права нацменьшинств, что не соответствует правилам альянса, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
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