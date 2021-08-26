Донбасс Сегодня

90 подписчиков

Xiaomi существенно улучшила финансовые показатели

Xiaomi существенно улучшила финансовые показатели

Xiaomi заканчивает лето публикацией финансовых отчётов за второй квартал и первое полугодие 2021. Компания смогла увеличить и доход от реализации, и чистую прибыль, что самое главное.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх