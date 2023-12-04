Пока вооруженные формирования нынешнего киевского режима исправно гибнут на фронтах, европейские средства так называемой массовой информации, обслуживающие власть предержащих и хозяев нынешней «незалежной», считают возможным шутить по этому поводу.
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