В Братске явка на ЕГЭ по русскому языку составила 100%

В процессе сдачи ЕГЭ по русскому языку в Братске сегодня приняли участие 1083 выпускника. Экзамен является первым обязательным испытанием для одиннадцатиклассников и они должны продемонстрировать свои знания в этом предмете, сообщили в пресс-службе администрации Братска.