«Почему всё пошло не по плану»: американцы поставили окончательный крест на контрнаступе и разбирают причины провала

Провал украинского «контрнаступа» определили просчёты и разногласия между Киевом и США, пишет The Washington Post Как указывает издание, Вашингтон, в частности, просчитался с тем, в какой степени украинские войска могут за короткий период быть преобразованы в боевую силу западного образца.