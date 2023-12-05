«Почему всё пошло не по плану»: американцы поставили окончательный крест на контрнаступе и разбирают причины провала

Провал украинского «контрнаступа» определили просчёты и разногласия между Киевом и США, пишет The Washington Post Как указывает издание, Вашингтон, в частности, просчитался с тем, в какой степени украинские войска могут за короткий период быть преобразованы в боевую силу западного образца.
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