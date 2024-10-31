Ограничение на продажу алкоголя в регионах поддержали в Минздраве

Инициативы регионов по ограничению продажи алкоголя можно концептуально поддержать. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель начальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Виктор Зыков.