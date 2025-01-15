Экс-министр Януковича объяснил, почему сохранил в учебниках бандеровцев. Во времена президентства Виктора Януковича из школьных учебников в качестве компромисса не было полностью вычищено упоминание о бандеровцах в нейтральном или положительном ключе.
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