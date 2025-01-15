НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лента новостей Крыма

162 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    Историю надо копать глЫбже, а именно., с заурядного ж/д-ЧП, в которой подорвал буквально Александр-3. РИ того времени...Последний рыцарь ...
  • Модест
    Какая нахрен дружба, мы для китайцев просто торговая колония, которая полностью зависит от их поставок. Причём для ки...Китай вычёркивает...
  • Александр Корякин
    Вот она, дружба народов.Китай вычёркивает...

Экс-министр Януковича объяснил, почему сохранил в учебниках бандеровцев

Экс-министр Януковича объяснил, почему сохранил в учебниках бандеровцев

Экс-министр Януковича объяснил, почему сохранил в учебниках бандеровцев. Во времена президентства Виктора Януковича из школьных учебников в качестве компромисса не было полностью вычищено упоминание о бандеровцах в нейтральном или положительном ключе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх