Мирра Андреева проиграла в полуфинале «Ролан Гаррос», Николич возглавил ЦСКА, Радулов в «Локомотиве», ВАР остается в АПЛ, Грилиш и Магуайр пропустят Евро и другие новости

1. Мирра Андреева уступила Жасмин Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос». Турнир для 17-летней россиянки все равно выдался сверхуспешным: она станет 23-й ракеткой мира по итогам турнира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Реал» взял 15-ю ЛЧ, «Урал» вылетел из РПЛ, Медведев и Джокович в 4-м круге «Ролан Гаррос», «Флорида» в финале НХЛ, Бивол нокаутировал Зинада, Махачев победил Порье и другие новости
- «Зенит» выиграл Кубок и оформил домашний требл, Моуринью возглавил «Фенербахче», «Эдмонтон» в финале НХЛ, 0:6 и 0:6 Потаповой от Швентек и другие новости
- Мбаппе официально в «Реале», ЦСКА уволил Федотова и может позвать Николича, Соболев нужен «Зениту», Мареска принял «Челси», а Черчесов – Казахстан, 17-летняя Андреева в 1/4 «РГ» и другие новости
Свежие комментарии