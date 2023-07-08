Турция нанесла неожиданный подлый удар по России

Сергей Федотов

И чего тут удивительного? То, что Украина НИКОГДА не войдёт в НАТО знает даже последний олень в тундре. Эрдоган ничего не теряет такими заявлениями и ни против кого не идёт. Сказал и сказал. Зато он как бэ вместе с "весьмирснами".