Сегодня, 8 июля, стало известно о позиции турецкого лидера Реджепа Эрдогана по поводу членства украинского государства в Североатлантическом альянсе.
Турция нанесла неожиданный подлый удар по России
Комментарии
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Сергей Федотов
И чего тут удивительного? То, что Украина НИКОГДА не войдёт в НАТО знает даже последний олень в тундре. Эрдоган ничего не теряет такими заявлениями и ни против кого не идёт. Сказал и сказал. Зато он как бэ вместе с "весьмирснами".
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14 час.
Секушин Леонид
dffgggggggggg
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6 час.
Секушин Леонид
Построим Эрдогаду вторую атомную станцию! Наладим ещё один газовый хаб! Продлим зерновую сделку! Денег не возьмём, у нас же их до хрена! Всё для лучшего друга Реджопа!
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6 час.
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