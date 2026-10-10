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«Не было пенальти» - нападающий «Зенита» Глушенков о моменте, в котором он упал в штрафной «Краснодаром»

«Не было пенальти» - нападающий «Зенита» Глушенков о моменте, в котором он упал в штрафной «Краснодаром»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков в эфире «Матч ТВ» заявил, что команде не хватило сил на весь матч против «Краснодара».

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