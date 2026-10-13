Ohio Trump Voters Question Whether He Cares

“President Donald Trump carried Ohio in three consecutive elections by promising voters in places like this former steelmaking powerhouse that he would revive American manufacturing and put blue-collar workers first,” the Washington Post reports.
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