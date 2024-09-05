В России официально стартовали выборы: что важно о них знать

С 6 по 8 сентября в стране пройдет вторая после президентских выборов волна голосования. Россияне определят губернаторов и муниципальных депутатов в ряде субъектов, а также народных избранников, которые будут представлять граждан в Государственной думе и Московском парламенте.
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