Губернатор Богомаз: силы ПВО сбили украинский БПЛА в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что силы противовоздушной обороны министерства обороны Российской Федерации сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Севским районом Брянской области.
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