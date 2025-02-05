Первый рейс с мигрантами приземлился в заливе Гуантанамо. Об этом 4 февраля сообщил телеканал ABC News.
Первый борт США с мигрантами приземлился в заливе Гуантанамо
Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
Решение вопроса с мигрантами. Учитесь у Пиндосии. Только не самолёты а теплушки.
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18 час.
ольга решетникова
"Мы не такие". Сколько ковровых бомбардировок устроили сша? Сколько стран они бомбили? И как мы третий год ценой жизни своих мужчин топчемся в бандерлогии.
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15 час.
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