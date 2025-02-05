Первый борт США с мигрантами приземлился в заливе Гуантанамо

Решение вопроса с мигрантами. Учитесь у Пиндосии. Только не самолёты а теплушки.

ольга решетникова

"Мы не такие". Сколько ковровых бомбардировок устроили сша? Сколько стран они бомбили? И как мы третий год ценой жизни своих мужчин топчемся в бандерлогии.