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  • Владимир Тимошков
    Дайте азерскому судье немного бабла из её личных средств, завтра привезут под конвоем. Ещё и бантик привяжу.Суд в Баку измени...
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Первый борт США с мигрантами приземлился в заливе Гуантанамо

Первый борт США с мигрантами приземлился в заливе Гуантанамо

Первый рейс с мигрантами приземлился в заливе Гуантанамо. Об этом 4 февраля сообщил телеканал ABC News.

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Комментарии
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Владимир Тимошков
Решение вопроса с мигрантами. Учитесь у Пиндосии. Только не самолёты а теплушки.
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18 час.
ольга решетникова
&quot;Мы не такие&quot;. Сколько ковровых бомбардировок устроили сша? Сколько стран они бомбили? И как мы третий год ценой жизни своих мужчин топчемся в бандерлогии.
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15 час.
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