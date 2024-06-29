Ночь 28/29 июня 2024. Луна в фазе последней четверти

Сегодня ночью (28/29 июня 2024 г.) Луна взойдет после полуночи (около 00:20 по Москве) и будет находиться в созвездии Кита (что для нее не очень характерно, Кит не является зодиакальным созвездием) , но иногда туда заходит и луна).
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