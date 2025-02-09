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Захарова: Россия определилась с кандидатурой посла в США

Захарова: Россия определилась с кандидатурой посла в США

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова сообщила, что Россия определилась с кандидатурой нового посла в Соединённых Штатах Америки, сообщает РИА Новости.

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