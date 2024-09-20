Роковая красотка и настоящая неаполитанка: ТОП-5 лучших ролей Софи Лорен

Софи Лорен была и остается легендой итальянского кинематографа. Современные зрители едва ли смотрели фильмы, принесшие ей мировую популярность в прошлом столетии, но ее имя известно всем, особенно как синоним настоящей красавицы.
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