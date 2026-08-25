AP: США могут аннулировать до 200 тысяч туристических и деловых виз

Администрация президента США планирует аннулировать до 200 тысяч туристических и деловых виз для иностранных граждан, которые подали запрос на получение убежища в Соединенных Штатах или находятся в процессе его оформления.
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