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Газета.ру

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AP: США могут аннулировать до 200 тысяч туристических и деловых виз

AP: США могут аннулировать до 200 тысяч туристических и деловых виз

Администрация президента США планирует аннулировать до 200 тысяч туристических и деловых виз для иностранных граждан, которые подали запрос на получение убежища в Соединенных Штатах или находятся в процессе его оформления.

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