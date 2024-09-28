В Рязанской области объявлено метеопредупреждение из-за сильного ветра

Днем 28 сентября на территории региона местами сохранятся порывы южного ветра 13-18 м/с. «Уважаемые рязанцы! Соблюдайте простые правила безопасности: не стойте под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями», – написали в пресс-службе МЧС.
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