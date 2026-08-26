В ГБУ ВО "Новоаннинская райСББЖ" требуется юрисконсульт. Обращаться по телефону 3-50-24.
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В ГБУ ВО "Новоаннинская райСББЖ" требуется юрисконсульт. Обращаться по телефону 3-50-24.
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