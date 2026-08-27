В Тульской области продолжается марафон «Знать, чтобы гордиться!»

В Тульской области продолжается музыкально-просветительский марафон «Знать, чтобы гордиться!» Важную роль в каждом мероприятии играют учреждения культуры — библиотеки, музеи, центры досуга, а также молодежные и волонтерские организации.
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