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Тульские новости

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В Тульской области продолжается марафон «Знать, чтобы гордиться!»

В Тульской области продолжается марафон «Знать, чтобы гордиться!»

В Тульской области продолжается музыкально-просветительский марафон «Знать, чтобы гордиться!» Важную роль в каждом мероприятии играют учреждения культуры — библиотеки, музеи, центры досуга, а также молодежные и волонтерские организации.

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