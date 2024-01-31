Breitbart: Украина недополучила около 130 миллиардов американской помощи

© РИА Новости Нина Зотина Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Украина не получила больше ста миллиардов долларов помощи, выделенных ей США, пишет Breitbart.
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