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Breitbart: Украина недополучила около 130 миллиардов американской помощи

Breitbart: Украина недополучила около 130 миллиардов американской помощи

© РИА Новости Нина Зотина Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Украина не получила больше ста миллиардов долларов помощи, выделенных ей США, пишет Breitbart.

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