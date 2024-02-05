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Путин поручил распространить дальневосточную и арктическую ипотеку на участников СВО

Путин поручил распространить дальневосточную и арктическую ипотеку на участников СВО

Российский президент Владимир Путин поручил правительству в срок до 1 марта распространить арктическую и дальневосточную ипотеку на участников спецоперации на Украине без ограничений по семейному положению и возрасту.

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