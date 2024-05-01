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Ничушкин забросил 7-ю шайбу в текущем плей-офф НХЛ и возглавил гонку снайперов

Ничушкин забросил 7-ю шайбу в текущем плей-офф НХЛ и возглавил гонку снайперов

Форвард «Колорадо» отличился в 5-м матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Виннипегом» (6:3, 4-1).

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