Короткая жизнь Елены Ивашиной, звезда «Битвы экстрасенсов» умерла в 43 года

Участница 23-го сезона «Битвы экстрасенсов» Елена Ивашина умерла 1 сентября. Тарологу было 43 года. О ее смерти сообщили близкие к проекту источники и коллеги, а информацию о причине смерти — инсульте — распространили СМИ.