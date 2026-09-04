Короткая жизнь Елены Ивашиной, звезда «Битвы экстрасенсов» умерла в 43 года

Участница 23-го сезона «Битвы экстрасенсов» Елена Ивашина умерла 1 сентября. Тарологу было 43 года. О ее смерти сообщили близкие к проекту источники и коллеги, а информацию о причине смерти — инсульте — распространили СМИ.
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