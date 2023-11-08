Светлана Бондарчук призналась, почему не меняет свою фамилию

54-летняя Светлана Бондарчук после замужества отказалась менять фамилию. Светская львица уже три года состоит в браке с Сергеем Харченко, а несколько месяцев назад призналась, что они с супругом даже стали родителями, воспользовавшись услугами суррогатной матери, и представила публике своего ….