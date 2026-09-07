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Царьград

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Financial Times: ЕС и НАТО ответят на инцидент с дроном в Лейпциге

Financial Times: ЕС и НАТО ответят на инцидент с дроном в Лейпциге

Financial Times сообщает о готовящемся ответе ЕС и НАТО на инцидент с беспилотником в Лейпциге, ответственность за который немецкая сторона приписывает Москве.

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