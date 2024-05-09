Крым празднует День Победы

Сегодня наша страна отмечает 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. И хотя в этом году в Крыму отменены традиционные военные парады, а шествие «Бессмертного полка» предложили перевести в онлайн-формат, в городах всё равно состоятся праздничные мероприятия.