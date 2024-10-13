Экипажи Су-25 ВКС РФ ракетным ударом сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье

Боевые самолёты Су-25 Воздушно-космических сил Российской Федерации регулярно совершают боевые вылеты в зоне проведения спецоперации, оказывая поддержку пехотным подразделениям и уничтожая различные объекты ВС киевского режима.
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