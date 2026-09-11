Ведяхин: Сбер планирует инвестировать в инфраструктурные проекты в Индии

Технологии являются ключевым направлением, которое позволит решить проблему торгового дисбаланса и увеличить товарооборот между Индией и Россией, заявил первый заместитель председателя правления Сбера на планерной сессии «Иннопром.
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