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Ведяхин: Сбер планирует инвестировать в инфраструктурные проекты в Индии

Ведяхин: Сбер планирует инвестировать в инфраструктурные проекты в Индии

Технологии являются ключевым направлением, которое позволит решить проблему торгового дисбаланса и увеличить товарооборот между Индией и Россией, заявил первый заместитель председателя правления Сбера на планерной сессии «Иннопром.

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